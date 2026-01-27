Особняк Пугачевой на Истре подешевел на 10 млн из-за скандала с пирсом

В сентябре 2025 года недвижимость выставили на продажу за 152 млн рублей. Через некоторое время цену снизили до 130 млн рублей, а потом ещё на пять млн. Скандал с незаконным пирсом привёл к тому, что особняк теперь предлагается за 115 млн рублей.

Риелтор Юлия Юсова рассказала изданию, что недвижимость вряд ли будет продана в ближайшее время. Чтобы вызвать интерес у покупателей хозяевам потребуется устранить связанные с пирсом нарушения.

«На мой взгляд... возможная сделка... состоится только после устранения всех нарушений... Пока же потенциальные покупатели будут осторожны, ожидая финала истории», — почдеркнула эксперт.

Ранее Росводресурс выявил незаконное использование Пугачёвой прибрежной полосы реки Истры. По данным СМИ, пирс не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности и не стоит на учёте, поэтому должен быть демонтирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

