Путин встретится с Лавровым и Шойгу 14 февраля

По его словам, помимо других встреч российский лидер встретится в понедельник с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Мы покажем встречи, они будут вам доступны», - рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает RT.

