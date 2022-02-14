Путин встретится с Лавровым и Шойгу 14 февраля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 14 февраля Владимир Путин работает в Кремле, сообщает РИА Новости.
По его словам, помимо других встреч российский лидер встретится в понедельник с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.
«Мы покажем встречи, они будут вам доступны», - рассказал журналистам представитель Кремля.
Ранее Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает RT.
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