Путин встретится с Лавровым и Шойгу 14 февраля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что 14 февраля Владимир Путин работает в Кремле, сообщает РИА Новости.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

По его словам, помимо других встреч российский лидер встретится в понедельник с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Мы покажем встречи, они будут вам доступны», - рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий Песков
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