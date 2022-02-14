Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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«Лукашенко проанонсировал встречу с Путиным "в ближайшее время"», — говорится в сообщении.

Предыдущие очные переговоры лидеров России и Белоруссии состоялись в конце декабря в Санкт-Петербурге во время неформального саммита Содружества независимых государств.

В минувшую субботу Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, напоминает РИА ФАН. Главы государств рассмотрели ряд вопросов развития двустороннего сотрудничества и ситуацию вокруг реакции США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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