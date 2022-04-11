Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным

Отмечается, что Путин вылетит в Благовещенск и встретится там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они вместе ознакомятся с работами на космодроме «Восточный».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции Японии против корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» (РКС) не скажутся на сроках создания космических аппаратов.

