Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным

Президент России Владимир Путин 12 апреля во время посещения космодрома «Восточный» пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин и Нехаммер проведут встречу без журналистов и пресс-конференций

Отмечается, что Путин вылетит в Благовещенск и встретится там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они вместе ознакомятся с работами на космодроме «Восточный».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции Японии против корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» (РКС) не скажутся на сроках создания космических аппаратов.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Космодром ВосточныйВладимир ПутинРоссия
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