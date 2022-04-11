Путин встретится с губернатором Приамурья и Рогозиным
Президент России Владимир Путин 12 апреля во время посещения космодрома «Восточный» пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Путин вылетит в Благовещенск и встретится там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они вместе ознакомятся с работами на космодроме «Восточный».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что санкции Японии против корпорации космического приборостроения «Российские космические системы» (РКС) не скажутся на сроках создания космических аппаратов.
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