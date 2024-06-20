Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг провели встречу в Ханое, передает ТАСС.

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У здания ЦК российского лидера встретил почетный караул. Путин и Нгуен Фу Чонг отправились на переговоры после приветствия и церемонии фотографирования.

От России во встрече принимали участие в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом.

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ФОТО: РИА Новости
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