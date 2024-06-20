Путин: Россия и Вьетнам перейдут на расчеты в нацвалютах

Россия и Вьетнам перейдут на расчеты в нацвалюте, заявил в Ханое президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

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По его словам, две страны успешно развивают сотрудничество в этой сфере, так в первом квартале 2024 года доля расчетов между странами в рублях и донгах составила 60%. Российский президент подчеркнул важность последовательного перехода на национальные валюты при взаиморасчётах.

«Наши страны стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», - добавил Путин.

Ранее в Ханое стартовали переговоры Путина и президента Вьетнама То Лама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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