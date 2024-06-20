В Ханое стартовали переговоры Путина и президента Вьетнама
Президенты России и Социалистической Республики Вьетнам Владимир Путин и То Лам начали двусторонние переговоры в Ханое. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча политиков проходит в Большом зале президентского дворца во вьетнамской столице.
С российской стороны в переговорах участвуют в том числе министры иностранных дел, юстиции, промышленности и торговли, транспорта, энергетики, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник главы государства Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером. Российского лидера встретили высокопоставленные официальные лица, в том числе президент республики, а также военнослужащие и оркестр. Путин посещает Вьетнам уже в пятый раз, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru