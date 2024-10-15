Путин встретился с гендиректором «Росатома» Лихачевым
Российский лидер Владимир Путин провел встречу с гендиректором корпорации «Росатом» Алекссем Лихачевым. Во время беседы были затронуты вопросы выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, Лихачев доложил Путин об экономических показателях корпорации, научных разработках и зарубежных проектах. По его словам, «Росатом» сумел укрепить текущие проекты и создал существенные заделы на будущее.
По словам гендиректора госкорпорации, оружейный комплекс решает задачи развития неядерных вооружений (в частности, для нужд СВО), разработки нового оружия на новых физических принципах и обеспечения ядерного паритета.
Лихачев отметил, что ядерный оружейный комплекс поставляет суверенные технологии в материаловедение, медицину, цифровую экономику, машиностроение и аддитивные технологии, что дает «Росатому» возможность выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции.
Кроме того, он сообщил об окончании формирования федерального проека «Большой Северный морской путь», создании грузового арктического флота и строительстве атомных ледоколов. Также Лихачев заострил внимание на опережении прошлогодних показателей по перевозкам.
Ранее переговоры с Лихачевым в Вене провел руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru