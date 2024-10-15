Путин встретился с гендиректором «Росатома» Лихачевым

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с гендиректором корпорации «Росатом» Алекссем Лихачевым. Во время беседы были затронуты вопросы выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, Лихачев доложил Путин об экономических показателях корпорации, научных разработках и зарубежных проектах. По его словам, «Росатом» сумел укрепить текущие проекты и создал существенные заделы на будущее.