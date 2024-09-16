Глава МАГАТЭ провел переговоры с руководителем «Росатома»

По словам главы МАГАТЭ, стороны своевременно обменялись мнениями на основе межведомственных консультаций с Россией в Калининграде и дальнейших визитах в Россию и Украину.

Отмечается, что Гросси и Лихачев условились продлить присутствие на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС нестабильная и хрупкая.

