Глава МАГАТЭ провел переговоры с руководителем «Росатома»

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым переговоры в Вене. В ходе встречи была затронута тема Запорожской АЭС. Об этом Гросси заявил в своем аккаунте в соцсети X.

Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, остался без света

По словам главы МАГАТЭ, стороны своевременно обменялись мнениями на основе межведомственных консультаций с Россией в Калининграде и дальнейших визитах в Россию и Украину.

Отмечается, что Гросси и Лихачев условились продлить присутствие на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС нестабильная и хрупкая.

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ФОТО: РИА Новости
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