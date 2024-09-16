Глава МАГАТЭ провел переговоры с руководителем «Росатома»
Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым переговоры в Вене. В ходе встречи была затронута тема Запорожской АЭС. Об этом Гросси заявил в своем аккаунте в соцсети X.
По словам главы МАГАТЭ, стороны своевременно обменялись мнениями на основе межведомственных консультаций с Россией в Калининграде и дальнейших визитах в Россию и Украину.
Отмечается, что Гросси и Лихачев условились продлить присутствие на Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ.
Ранее Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС нестабильная и хрупкая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru