Путин: Все попытки прорыва диверсантов через границу РФ провалились

Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) через российскую границу провалились.

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По словам российского лидера, диверсанты планировали на границе с Россией целый террористический рейд, но украинская сторона понесла серьезные потери.

Глава государства также указал на необходимость наращивания боеготовности и оснащенности пограничных сил не только на суше, но и на море. Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в различных диверсиях. Президент уверен: их нужно искать поименно и наказывать без срока давности.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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