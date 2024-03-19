Путин: Все попытки прорыва диверсантов через границу РФ провалились

По словам российского лидера, диверсанты планировали на границе с Россией целый террористический рейд, но украинская сторона понесла серьезные потери.

Глава государства также указал на необходимость наращивания боеготовности и оснащенности пограничных сил не только на суше, но и на море. Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в различных диверсиях. Президент уверен: их нужно искать поименно и наказывать без срока давности.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

