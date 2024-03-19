Путин: Все попытки прорыва диверсантов через границу РФ провалились
Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) через российскую границу провалились.
По словам российского лидера, диверсанты планировали на границе с Россией целый террористический рейд, но украинская сторона понесла серьезные потери.
Глава государства также указал на необходимость наращивания боеготовности и оснащенности пограничных сил не только на суше, но и на море. Путин призвал ФСБ не забывать про предателей, участвующих в различных диверсиях. Президент уверен: их нужно искать поименно и наказывать без срока давности.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru