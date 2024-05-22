Россия передала Украине шесть детей

Уточняется, что посредником в данном процессе выступил Катар. Воссоединение детей с семьями состоялось в катарском посольстве в Москве.

Уполномоченный президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что в апреле были зафиксированы списки из 29 детей, в настоящее время проживающих в России.

«Работаем над их воссоединением с близкими на Украине, а также 11 детей, проживающих на Украине, их ждут родственники в России», - заявила детский омбудсмен.

Ранее Львова-Белова заявила, что в согласованных Москвой и Киевом списках числятся 19 детей, которые должны отправиться к семьям в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

