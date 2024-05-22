Россия передала Украине шесть детей
Россия передала Украине шесть детей. Как сообщает ТАСС, это мальчики в возрасте от шести до 17 лет, в том числе двое братьев.
Уточняется, что посредником в данном процессе выступил Катар. Воссоединение детей с семьями состоялось в катарском посольстве в Москве.
Уполномоченный президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что в апреле были зафиксированы списки из 29 детей, в настоящее время проживающих в России.
«Работаем над их воссоединением с близкими на Украине, а также 11 детей, проживающих на Украине, их ждут родственники в России», - заявила детский омбудсмен.
Ранее Львова-Белова заявила, что в согласованных Москвой и Киевом списках числятся 19 детей, которые должны отправиться к семьям в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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