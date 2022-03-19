Состоялась церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова в Туркмении

В должность президента Туркмении вступил победивший на президентских выборах Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает агентство ТДХ.

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«Сегодня в столице Туркменистана во Дворце Рухыет («Духовность») состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента страны», — приводит цитату RT.

Ранее Центризбирком Туркмении сообщил о победе на выборах президента страны Сердара Бердымухамедова.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ИнаугурацияПрезидентТуркмения
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