Состоялась церемония инаугурации Сердара Бердымухамедова в Туркмении
19 марта 202211:00
В должность президента Туркмении вступил победивший на президентских выборах Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщает агентство ТДХ.
«Сегодня в столице Туркменистана во Дворце Рухыет («Духовность») состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента страны», — приводит цитату RT.
Ранее Центризбирком Туркмении сообщил о победе на выборах президента страны Сердара Бердымухамедова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru