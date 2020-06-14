Путин впервые высказался о беспорядках в США
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал собятия в США, связанные с массовыми протестами, в интервью телеканалу «Россия 1». Его отрывок разместил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Президент говорит «надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы говорят «да пошел ты подальше»», – цитирует Путина Газета.ru.
Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. Протестующие выступают против полицейского произвола и расизма.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции НСН «Русский след в массовых беспорядках в США» рассказал, почему в России невозможны подобные протесты.
«В России такие протесты совершенно невозможны. У нас национальные меньшинства в последний раз подвергались дискриминации при Российской империи. Были эпизоды с высылками чеченцев, крымских татар. Но очень недолго, на историческом фоне это незначительный эпизод. Тем более, когда они вернулись, их было больше, чем когда уезжали. В то время как в США сколько погибло индейцев и черных!» - сказал Марков.
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