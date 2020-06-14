Путин впервые высказался о беспорядках в США

Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. Протестующие выступают против полицейского произвола и расизма.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции НСН «Русский след в массовых беспорядках в США» рассказал, почему в России невозможны подобные протесты.

«В России такие протесты совершенно невозможны. У нас национальные меньшинства в последний раз подвергались дискриминации при Российской империи. Были эпизоды с высылками чеченцев, крымских татар. Но очень недолго, на историческом фоне это незначительный эпизод. Тем более, когда они вернулись, их было больше, чем когда уезжали. В то время как в США сколько погибло индейцев и черных!» - сказал Марков.

