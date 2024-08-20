Путин впервые посетил школу №1 в Беслане, где 20 лет назад произошел теракт

Президент РФ Владимир Путин впервые посетил школу №1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт, жертвами которого стали больше 300 человек.

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Путин также возложил цветы на мемориальном кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы этого теракта, и почтил память бойцов спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибших при штурме школы.

В сентябре 2024 года исполнится 20 лет со дней теракта в бесланской школе, унесшего жизни 334 человек, среди которых было 186 детей.

Ранее Путин впервые посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом.

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ФОТО: Kremlin.ru
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