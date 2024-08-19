Алиев назвал визит Путина исключительно важным
19 августа 202415:04
Президент РФ Владимир Путин впервые посетил Азербайджан с государственным визитом. Об этом заявил глава республики Ильхам Алиев.
По его словам, визит российского лидера «является исключительно важным» и он станет «очередным шагом в деле сближения» Баку и Москвы.
«Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям», - заключил Алиев.
Ранее посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-Бюль оглы заявил, что в ходе встрече Путин и Алиев проведут очень насыщенный диалог, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru