Путин впервые обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске

Президент Россия Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко впервые обсудил задержание 33 россиян в Минске, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что лидеры двух стран обменялись мнениями в связи с задержанием на территории Белоруссии группы россиян.

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Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссия
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