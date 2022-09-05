Путин возложил на киевский режим вину за ситуацию в Донбассе

На встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума он отметил, что виновен в этом «националистический, неонацистский режим, в 2014 силой захвативший власть на Украине» и развернувший боевые действия.

«Трагедия... на Донбассе - это результат деятельности националистического, неонацистского режима... Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжёлой и так далее. И вот это всё происходит до сих пор», - подчеркнул глава государства, добавив, что долг России - оказать помощь жителям Донбасса.

Ранее Путин заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой, сообщает RT.

