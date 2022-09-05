Путин возложил на киевский режим вину за ситуацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что все попытки решить вопрос Донбасса мирным путём не увенчались успехом, сообщает РИА Новости.
На встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума он отметил, что виновен в этом «националистический, неонацистский режим, в 2014 силой захвативший власть на Украине» и развернувший боевые действия.
«Трагедия... на Донбассе - это результат деятельности националистического, неонацистского режима... Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжёлой и так далее. И вот это всё происходит до сих пор», - подчеркнул глава государства, добавив, что долг России - оказать помощь жителям Донбасса.
Ранее Путин заявил, что его поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Шнурову запретили выступать в Санкт-Петербурге
- Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
- Замглавы Херсонской ВГА заявил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии
- Шнуров заявил, что Пугачевой можно делать всё, что угодно
- Путин объяснил, ради чего нужно жить
- Путин возложил на киевский режим вину за ситуацию в Донбассе
- Путин: Россия является настоящей Страной восходящего солнца
- Путин заявил, что жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных
- В Кремле назвали взрыв у российского посольства в Кабуле недопустимым терактом
- Путин поручил обеспечить технологическую независимость России от иностранного софта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru