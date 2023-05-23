Путин встретится с Додиком

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Додик ответил МИД БиГ на критику награждения Путина

Сообщается, что встреча пройдет во вторник, 23 мая.

Другие встречи Путина в этот день будут носить непубличный характер, добавил Песков.

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ФОТО: Сайт Кремля
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