Путин встретится с Додиком
23 мая 202312:38
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Сообщается, что встреча пройдет во вторник, 23 мая.
Другие встречи Путина в этот день будут носить непубличный характер, добавил Песков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru