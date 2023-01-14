Додик ответил МИД БиГ на критику награждения Путина

Ранее в рамках празднования Дня Республики Сербской власти вручили российскому лидеру орден на ожерелье — высшую награду РС БиГ. Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович, которая выступает против праздника, осудила это решение, назвав его «пощечиной всему миру».

Как отметил Додик, республика дала орден Путину, потому что тот уважает страну и поддерживает Дейтонское соглашение, по которому была основана нынешняя Босния и Герцеговина.

«Как большие европейские государства объясняют, что в разгар санкций против России у некоторых даже вырос торговый оборот с Россией? И мы — плохие парни, а они хорошие, на стороне добра», — подчеркнул лидер РС БиГ.

Додик добавил, что каждая реплика Туркович «заслуживает пощечину».

