Додик ответил МИД БиГ на критику награждения Путина

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик резко ответил на критику решения о награждении президента России Владимира Путина Орденом РС БиГ на ожерелье. Об этом сообщает Радио и телевидение Республики Сербской.

В Республике Сербской заявили, что не имеют возможности присоединиться к санкциям против РФ

Ранее в рамках празднования Дня Республики Сербской власти вручили российскому лидеру орден на ожерелье — высшую награду РС БиГ. Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович, которая выступает против праздника, осудила это решение, назвав его «пощечиной всему миру».

Как отметил Додик, республика дала орден Путину, потому что тот уважает страну и поддерживает Дейтонское соглашение, по которому была основана нынешняя Босния и Герцеговина.

«Как большие европейские государства объясняют, что в разгар санкций против России у некоторых даже вырос торговый оборот с Россией? И мы — плохие парни, а они хорошие, на стороне добра», — подчеркнул лидер РС БиГ.

Додик добавил, что каждая реплика Туркович «заслуживает пощечину».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Президент Республики Сербской Милорад Додик
ТЕГИ:НаградаБосния И ГерцеговинаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры