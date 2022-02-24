Путин: Внутри США создана империя лжи

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным телевизионным обращением.

В Киеве и Одессе раздаются взрывы

«Эксперты говорят, что внутри США создана империя лжи – трудно с этим не согласиться», — заявил глава государства.

Также Путин сообщил, что «принято решение о проведение специальной военной операции».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры