В Киеве и Одессе раздаются взрывы

Поступают сообщения о том, что в украинских городах слышны взрывы.

Путин: Россия не позволит «военное освоение прилегающих территорий»

Речь идет о Киеве, Одессе и Харькове.

Это случилось после того, как президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства заявил, что принято решение о проведение специальной военной операции

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Война На УкраинеВзрывыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры