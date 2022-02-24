В Киеве и Одессе раздаются взрывы
24 февраля 202206:12
Поступают сообщения о том, что в украинских городах слышны взрывы.
Речь идет о Киеве, Одессе и Харькове.
Это случилось после того, как президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Глава государства заявил, что принято решение о проведение специальной военной операции
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23 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru