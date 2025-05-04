Путин: Внуки могут приехать ко мне в кремлевскую резиденцию

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину поделился, что его внуки могут приезжать к нему в кремлевскую резиденцию. Соответствующие кадры вошли в новый документальный фильм, который выйдет в эфир телеканала «Россия-1» 4 мая.

При этом российский лидер отметил, что они знают о его сильной загруженности, поэтому всегда заранее предупреждают о визитах.

Путин: У РФ и без ядерного оружия хватит сил успешно завершить СВО

До этого глава государства сказал, что любит своих внуков, но редко с ними видится. Путин добавил, что получает удовольствие от общения с ними, однако из-за вопросов безопасности не раскрывает подробности о них. Президент также поделился, что младшие члены его семьи знают китайский язык.

Ранее Владимир Путин рассказал, что, несмотря на хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание кому-нибудь «врезать», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ДетиСемьяКремльВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры