Путин: Внуки могут приехать ко мне в кремлевскую резиденцию

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину поделился, что его внуки могут приезжать к нему в кремлевскую резиденцию. Соответствующие кадры вошли в новый документальный фильм, который выйдет в эфир телеканала «Россия-1» 4 мая.

При этом российский лидер отметил, что они знают о его сильной загруженности, поэтому всегда заранее предупреждают о визитах.