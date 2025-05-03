Путин: У меня всегда есть желание кому-нибудь «врезать»

Соответствующие кадры вошли в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет в эфир телеканала «Россия-1» 4 мая.

«Я с этим живу, но я с этим борюсь», - объяснил Путин.

Ранее глава государства показал, что хранится у него в холодильнике в кремлевской квартире. На кадрах видно, что на столе президента находятся мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, фрукты, бумажные салфетки и папки с документами. Рядом, на полке у зеркала, стоит икона Спаса Нерукотворного, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».