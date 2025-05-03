Путин: У меня всегда есть желание кому-нибудь «врезать»
Российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным поделился, что, несмотря на хладнокровие и сдержанность, у него всегда есть желание кому-нибудь «врезать».
Соответствующие кадры вошли в документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет в эфир телеканала «Россия-1» 4 мая.
«Я с этим живу, но я с этим борюсь», - объяснил Путин.
Ранее глава государства показал, что хранится у него в холодильнике в кремлевской квартире. На кадрах видно, что на столе президента находятся мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, фрукты, бумажные салфетки и папки с документами. Рядом, на полке у зеркала, стоит икона Спаса Нерукотворного, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: У меня всегда есть желание кому-нибудь «врезать»
- Захарова: Ситуация с безопасностью журналистов из РФ критическая
- «Россети»: Авария в энергосистеме Подмосковья стала одной из самых крупных за 15 лет
- Число пострадавших при атаке ВСУ в Новороссийске увеличилось до пяти
- В «Россетях» назвали сроки восстановления электроснабжения в Подмосковье
- После атаки ВСУ в Новороссийске ввели режим ЧС
- Полянский: США отложили в долгий ящик идею введения санкций против России
- Китай стал одним из главных поставщиков мяса в Россию
- В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
- СМИ: Трамп пропустит саммит НАТО, если блок не повысит расходы на оборону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru