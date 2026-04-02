Путин: Внешние силы не должны получить шанса на вмешательство в выборы
2 апреля 202600:01
Правоохранительным органам России поставлена задача пресечь вмешательство в выборы в Госдуму, заявил глава государства Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Его заявление прозвучало на встрече с членами Центризбиркома. «Никто, никакие внешние силы, не должны получить ни единого шанса на то, чтобы вмешиваться, влиять на ход и тем более итоги всенародного волеизъявления», - указал российский лидер.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура России получила материалы о попытках релокантов вмешаться в выборы в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
