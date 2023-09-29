Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств», — говорится в законопроекте.

Отмечается, что выход России из этого международного договора позволит избежать «дискриминационного отношения в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы» и не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств.

Конвенция была подписана от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Ранее Путин подписал распоряжение, разрешающее проводить сделки со 100% акций банка «Интеза», пишет RT.

