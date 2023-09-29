Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите нацменьшинств
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Рамочной конвенции о защите нацменьшинств. Документ опубликован в электронной базе палаты.
«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств», — говорится в законопроекте.
Отмечается, что выход России из этого международного договора позволит избежать «дискриминационного отношения в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы» и не нанесет ущерба соблюдению прав нацменьшинств.
Конвенция была подписана от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru