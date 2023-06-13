Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря

Президент РФ Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщила пресс-служба Кремля.

В пояснении говорится, что с принятием в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России.

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Необходимость в прекращении действия договора связана с тем, что Украина утратила свой статус прибрежного государства, отмечается в документах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что денонсация договора с Украиной связана с тем, что Азовское море «стало внутренним морем РФ» и у него «изменился юридический статус».




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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаДоговорКерченский ПроливАзовское Море

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