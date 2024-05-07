Путин подписал указ об отставке правительства Мишустина
7 мая 202413:54
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В указе говорится, что кабинет министров, которым руководил Михаил Мишустин, продолжит выполнять свои функции до назначения нового правительства.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Ранее депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатура нового премьер-министра РФ будет утверждена Госдумой 10 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru