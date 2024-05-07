Путин подписал указ об отставке правительства Мишустина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Правительство России сложило полномочия

В указе говорится, что кабинет министров, которым руководил Михаил Мишустин, продолжит выполнять свои функции до назначения нового правительства.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Ранее депутат Александр Мажуга заявил, что кандидатура нового премьер-министра РФ будет утверждена Госдумой 10 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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