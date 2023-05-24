Путин внес в Думу проект о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря
24 мая 202318:54
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации договора о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее глава государства подписал соответствующее распоряжение. Документ был подписан странами 24 декабря 2003 года.
В декабре прошлого года Путин назвал одними из главных результатов военной операции на Украине то, что Азовское море стало внутренним морем России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru