Путин внес в Думу проект о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о денонсации договора о сотрудничестве с Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

«Новые территории». Путин назвал результат специальной военной операции

Ранее глава государства подписал соответствующее распоряжение. Документ был подписан странами 24 декабря 2003 года.

В декабре прошлого года Путин назвал одними из главных результатов военной операции на Украине то, что Азовское море стало внутренним морем России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДоговорКерченский ПроливАзовское Море

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