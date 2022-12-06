Путин включил в состав Госсовета 8 губернаторов и двух глав городов

Членами Госсовета стали восемь глав регионов и два мэра. «Включить в состав Совета следующих лиц: губернаторов Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, главу Республики Марий Эл, главу городского округа Самары и главу города Белогорска Амурской области; исключить из состава Совета Карташову М.Н. и Кухарука Р.Н.», – следует из документа.

Указ уже вступил в законную силу.

Также Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова, который умер 4 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

