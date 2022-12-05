Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедова

В тексте соответствующей телеграммы российский лидер отметил, что Магомедов был ярким человеком и настоящим патриотом страны, которого запомнят навсегда, так как он всегда искренне заботился о судьбе родного края.

«В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твёрдость духа, внёс большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны», - подчеркнул он.

Ранее Путин выразил соболезнования лидеру КНР Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР Цзян Цзэминя, пишут «Известия».

