Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова, который умер 4 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
В тексте соответствующей телеграммы российский лидер отметил, что Магомедов был ярким человеком и настоящим патриотом страны, которого запомнят навсегда, так как он всегда искренне заботился о судьбе родного края.
«В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твёрдость духа, внёс большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны», - подчеркнул он.
Ранее Путин выразил соболезнования лидеру КНР Си Цзиньпину в связи со смертью экс-председателя КНР Цзян Цзэминя, пишут «Известия».
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