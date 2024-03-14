Путин в видеообращении высказался по поводу предстоящих выборов
Президент России Владимир Путин в видеообращении высказался по поводу предстоящих выборов.
По его словам, регулярные выборы — один из основных принципов демократического государства, который Россия незыблемо соблюдает. Как считает глава государства, РФ нужно и дальше двигаться по пути самобытности и независимости, защиты своих ценностей и традиций.
Российский лидер указал, что президентские выборы — ответственное событие, от которого напрямую зависит развитие страны.
Находящиеся в зоне специальной военной операции бойцы, которые примут участие в выборах президента 15-17 марта, подают пример всем россиянам, отметил Путин.
Исследования ВЦИОМ, ФОМ и ИНСОМАР показывают, что президентские выборы-2024 могут стать рекордными для Владимира Путина по голосам и явке, при этом в «битве за второе место» нет явного фаворита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru