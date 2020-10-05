Путин в разговоре с Пашиняном выступил за срочное прекращение огня в Карабахе
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении, в ходе которого отметил срочную необходимость прекращения военных действий на территории Нагорного Карабаха.
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах произошла 27 сентября. На территории Карабаха ведутся боевые действия, обе стороны сообщают о потерях.
Ранее специалист по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал о техническом и материальном превосходством ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru