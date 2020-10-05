ООН: В Карабахе погибли более 40 мирных жителей

Более 40 мирных граждан, проживающих в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, погибли с начала текущей эскалации армяно-азербайджанского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

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Также, по данным организации, не менее 200 граждан получили ранения. В ООН призвали обе стороны конфликта к прекращению огня и соблюдению международного права.

Кроме того, Дюжаррик отметил, что отделения ООН в Баку и Ереване готовы оказывать гуманитарную помощь населению. По его словам, ни Армения, ни Азербайджан не запрашивали помощь.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах произошла 27 сентября. На территории Карабаха ведутся военные действия, обе стороны сообщают о потерях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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