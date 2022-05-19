Путин в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу заседание Совета безопасности страны по вопросам информационной безопасности. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Кремля.

Как отмечается, в центре обсуждения будут вопросы усиления устойчивости информационной инфраструктуры российского государства.

Со специальным докладом выступит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он доложит о мерах по укреплению суверенитета РФ в глобальном информационном пространстве.

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«Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что российские кибервойска пока себя не проявляют, но потенциал в этой сфере есть.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Николай ПатрушевИнформационная БезопасностьСовбез РФ Путин
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