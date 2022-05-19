Путин в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу заседание Совета безопасности страны по вопросам информационной безопасности. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Кремля.
Как отмечается, в центре обсуждения будут вопросы усиления устойчивости информационной инфраструктуры российского государства.
Со специальным докладом выступит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он доложит о мерах по укреплению суверенитета РФ в глобальном информационном пространстве.
«Будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН заявил, что российские кибервойска пока себя не проявляют, но потенциал в этой сфере есть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Глава «Новатэк»: Альтернативы российскому газу в Европе нет
- Путин в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности
- Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись
- Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»
- Потанин заявил, что купил долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов»
- В Госдуме предложили связать Сочи и Крым морскими перевозками
- Минцифры: Rutube находится в стадии восстановления
- Стало известно, в каком случае могут арестовать активы России
- Стало известно имя покупателя российского бизнеса McDonald’s
- СМИ: США намерены ударить по российским нефтяным доходам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru