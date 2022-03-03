Специалист по кибербезопасности: Кибервойска России пока себя не проявляют

Российские кибервойска пока себя не проявляют, но потенциал в этой сфере есть, заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в пресс-центре НСН.

«У нас в России очень хорошие умы есть, очень хорошие ребята, но их потенциал направляется немного не в то русло. Иногда это мешает молодым парням осваивать профессию, идут по черному пути. Недавно российская хакерская группировка Killnet обрушила сайт группировки Anonymous. Я думаю, у нас в России есть кибервойска, но они пока не показывают себя», - отметил он.

На днях хакерская группировка Anonymus объявила России информационную войну в связи с военной операцией на Украине - с 24 по 28 февраля хакерские атаки на российские компании, государственные органы, банки и СМИ участились как минимум в три раза по сравнению с февралем прошлого года.

