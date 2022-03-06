Путин в переговорах с Эрдоганом назвал условия приостановки спецоперации на Украине
Приостановка специальной военной операции на Украине возможно исключительно в случае прекращения Вооруженными силами Украины боевых действий и выполнения российских требований. Об этом заявил президент Владимир Путин, обсуждая по телефону ситуацию на Украине с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт Кремля.
«Подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — говорится в сообщении Кремля.
Также российский президент указал на бесперспективность попыток затянуть переговоры российской и украинской сторон.
«[Это] используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств», —цитирует Путина пресс-служба.
Лидеры двух стран вели переговоры около часа по ситуации на Украине. Владимиру Путину позвонил Реджеп Тайип Эрдоган.
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