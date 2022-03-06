Путин в переговорах с Эрдоганом назвал условия приостановки спецоперации на Украине

Приостановка специальной военной операции на Украине возможно исключительно в случае прекращения Вооруженными силами Украины боевых действий и выполнения российских требований. Об этом заявил президент Владимир Путин, обсуждая по телефону ситуацию на Украине с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт Кремля.

СМИ: У Путина и Эрдогана начались телефонные переговоры

«Подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — говорится в сообщении Кремля.

Также российский президент указал на бесперспективность попыток затянуть переговоры российской и украинской сторон.

«[Это] используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств», —цитирует Путина пресс-служба.

Лидеры двух стран вели переговоры около часа по ситуации на Украине. Владимиру Путину позвонил Реджеп Тайип Эрдоган.

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ФОТО: РИА Новости
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