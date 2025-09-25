Путин: В мире наступает новый технологический уклад
В мире наступает принципиально новый технологический уклад. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на Глобальном атомном форуме, он указал на повсеместное внедрение искусственного интеллекта и высокую потребность в «значительных энергетических ресурсах» для обработки массивов данных.
«Так, только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами», - сказал глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все страны «имеют право на эксплуатацию атомных электростанций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
