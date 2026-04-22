Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России
Власти Украины думают, как оформлять ситуацию с победой России в конфликте, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.
«Посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная. И мы знаем, чем все закончится», — сказал президент РФ. Так он отреагировал на фразу «победа будет за нами», сказанную одним из участников встречи с представителями муниципалитетов.
Путин отметил, что Москва не планирует делать публичных заявлений насчет окончания конфликта, а будет стремиться к реализации поставленных целей и задач.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной «может наступить сегодня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
