Путин: В Киеве думают, как оформлять ситуацию с победой России

Власти Украины думают, как оформлять ситуацию с победой России в конфликте, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.

«Посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда — это вещь чрезвычайно сложная, опасная. И мы знаем, чем все закончится», — сказал президент РФ. Так он отреагировал на фразу «победа будет за нами», сказанную одним из участников встречи с представителями муниципалитетов.

Путин отметил, что Москва не планирует делать публичных заявлений насчет окончания конфликта, а будет стремиться к реализации поставленных целей и задач.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир между Россией и Украиной «может наступить сегодня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
