В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников

В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

Из-под завалов спасены четыре человека, среди которых один ребенок. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

К месту направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Как заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обрушение произошло в результате атаки беспилотников.

По данным Telegram-канала Mash, с 3 часов ночи Самарскую область атакуют беспилотники ВСУ. В аэропорту действует план «Ковёр».

Ранее часть стены аварийного дома обрушилась в Перми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: РИА Новости
