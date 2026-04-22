В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников
В Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
Из-под завалов спасены четыре человека, среди которых один ребенок. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
К месту направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
Как заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обрушение произошло в результате атаки беспилотников.
По данным Telegram-канала Mash, с 3 часов ночи Самарскую область атакуют беспилотники ВСУ. В аэропорту действует план «Ковёр».
Ранее часть стены аварийного дома обрушилась в Перми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- В Госдуме предложили создать перечень «белых VPN»
- В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников
- Кандидата на пост главы владимирского Минздрава арестовали в день собеседования
- «Союзмультфильм» отсудил 100 тысяч рублей у продавца воздушных шаров
- СМИ: Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой экс-советника главы Минобороны
- Трамп бессрочно продлил прекращение огня в Иране
- СМИ: Реальная инфляция в России достигает 15%, почти втрое превышая официальную
- Зюганов поддержал Боню, заявив об угрозе революции, как в 1917 году
- СМИ: Украина предложила переименовать часть Донбасса в «Доннилэнд» ради расположения Трампа
- В Воронежской области обнаружили банду из участников СВО, занимавшихся похищением людей