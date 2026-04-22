В Госдуме предложили создать перечень «белых VPN»
«Белые списки» следует распространить на малый бизнес и самозанятых, чья работа связана с интернетом, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредп комитета Госдумы Дмитрия Гусева.
Свою инициативу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В ней сказано, что в такие перечни необходимо включать не только крупнейшие цифровые платформы, но и сотни тысяч предпринимателей, для которых интернет — единственный канал ведения бизнеса. Депутат призвал защитить малый бизнес - от локальных производителей до небольших онлайн-магазинов.
Также парламентарий предложил не ограничивать мобильный интернет для тех, чей номер телефона связан с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах», сформировать «белый список» для VPN, которые являются базовой технологией защиты данных.
Ранее стало известно, что из-за борьбы с VPN российские туристы остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
- В Госдуме предложили создать перечень «белых VPN»
- В Сызрани подъезд жилого дома обрушился после налета беспилотников
- Кандидата на пост главы владимирского Минздрава арестовали в день собеседования
- «Союзмультфильм» отсудил 100 тысяч рублей у продавца воздушных шаров
- СМИ: Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой экс-советника главы Минобороны
- Трамп бессрочно продлил прекращение огня в Иране
- СМИ: Реальная инфляция в России достигает 15%, почти втрое превышая официальную
- Зюганов поддержал Боню, заявив об угрозе революции, как в 1917 году
- СМИ: Украина предложила переименовать часть Донбасса в «Доннилэнд» ради расположения Трампа