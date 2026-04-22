В Госдуме предложили создать перечень «белых VPN»

Свою инициативу он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В ней сказано, что в такие перечни необходимо включать не только крупнейшие цифровые платформы, но и сотни тысяч предпринимателей, для которых интернет — единственный канал ведения бизнеса. Депутат призвал защитить малый бизнес - от локальных производителей до небольших онлайн-магазинов.

Также парламентарий предложил не ограничивать мобильный интернет для тех, чей номер телефона связан с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах», сформировать «белый список» для VPN, которые являются базовой технологией защиты данных.

Ранее стало известно, что из-за борьбы с VPN российские туристы остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

