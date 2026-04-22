Кандидата на пост главы владимирского Минздрава арестовали в день собеседования
Во Владимирской области кандидата на пост главы Минздрава арестовали в день собеседования, сообщил изданию «Владимирские новости» глава региона Александр Авдеев.
По его словам, это был последний из 200 претендентов на должность. 190 человек «отсеяли» из-за отсутствия квалификации, остальные 10 получили отрицательное заключение правоохранителей или медблока. Единственного кандидата арестовали в день, на который было назначено собеседование.
Губернатор указал, что поиски министра продолжаются, но «большинство кандидатов имеют завышенное мнение о себе».
Вакансия министра здравоохранения области появилась в конце января. От кандидата требовался опыт от года до трех лет, высокие моральные качества и навыки стратегического планирования.
Ранее в Дагестане экс-чиновник получил взятку в 29,5 млн рублей и стал фигурантом дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
