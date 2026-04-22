«Союзмультфильм» отсудил 100 тысяч рублей у продавца воздушных шаров

Российская государственная киностудия Союзмультфильм» отсудила 100 тысяч рублей у продавца из Курской области, сообщает Telegram-канал «112».

В «Союзмультфильме» объяснили регистрацию бренда «Чебубу»

Мужчина торговал надувными шариками с Геной и Чебурашкой. 37-летнего продавца признали виновным в нарушении исключительных прав.

Налицо было сходство его товара с персонажами советского мультфильма по книге Эдуарда Успенского.

Ранее «Союзмультфильм» подал почти тысячу исков за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
СудыСоюзмультфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры