СМИ: Вьетнам принимает Путина с визитом, игнорируя критику Вашингтона

По данным агентства, вьетнамские власти принимают Путина для укрепления отношений, видя в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения. Также Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не присоединились к осуждениям Москвы после начала специальной военной операции, заняли нейтральный статус и призывают к дипломатическому решению конфликта.

Ожидается, что Путин проведёт переговоры в Ханое с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

