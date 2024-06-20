СМИ: Вьетнам принимает Путина с визитом, игнорируя критику Вашингтона

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны Вашингтона, принимая с визитом президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, вьетнамские власти принимают Путина для укрепления отношений, видя в России «стратегическую защиту» и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения. Также Вьетнам стал одним из тех государств юго-восточной Азии, которые не присоединились к осуждениям Москвы после начала специальной военной операции, заняли нейтральный статус и призывают к дипломатическому решению конфликта.

Ожидается, что Путин проведёт переговоры в Ханое с президентом Вьетнама, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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