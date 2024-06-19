Путин: «Новатэк» запустит во Вьетнаме СПГ-проекты и центр ядерных технологий

Президент России Владимир Путин объявил о намерении начать реализацию СПГ-проектов и создать центр ядерных технологий во Вьетнаме, сообщает Reuters со ссылкой на его статью в одной из вьетнамских газет.

В статье отмечается, что запуском СПГ-проекта во Вьетнаме займется энергетическая компания «Новатэк».

Путин посетит с государственным визитом Вьетнам 19-20 июня

Глава государства также отметил в статье, что Москва уже предпринимает шаги по созданию центра ядерных технологий во Вьетнаме при поддержке российской компании «Росатом».

В октябре 2022 года глава «Новатэк» Леонид Михельсон объявил, что компания рассматривает перспективы поставок СПГ во Вьетнам для действующих и будущих электростанций, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВьетнамРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры