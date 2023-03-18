Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией приехал на полуостров

Глава государства прибыл в Крым на открытие школы искусств и центра «Корсунь».



«Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи.

А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны - невероятный лидер!» – подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что вместе с митрополитом Псковскими Портновским Тихоном Шевкуновым показал президенту страны новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», который является первой частью создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

По словам Развожаева, благодаря военным строителям, идея, которую поддержал президент, «реализуется невероятными темпами».

Ранее центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о восприятии россиянами воссоединения Крыма с Россией. Абсолютное большинство опрошенных россиян убеждены в правильности проведения «Крымской весны» – 86%.



