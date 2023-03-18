Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией приехал на полуостров
В День воссоединения Крыма с Россией президент России Владимир Путин побывал на полуострове. Здесь он посетил новую школу искусств и центр «Корсунь», рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале 18 марта.
Крым справедливый. К девятой годовщине «Крымской весны» на Западе примиряются с мысль о российском полуострове
Глава государства прибыл в Крым на открытие школы искусств и центра «Корсунь».
«Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи.
А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны - невероятный лидер!» – подчеркнул губернатор.
Он рассказал, что вместе с митрополитом Псковскими Портновским Тихоном Шевкуновым показал президенту страны новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», который является первой частью создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
По словам Развожаева, благодаря военным строителям, идея, которую поддержал президент, «реализуется невероятными темпами».
Ранее центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о восприятии россиянами воссоединения Крыма с Россией. Абсолютное большинство опрошенных россиян убеждены в правильности проведения «Крымской весны» – 86%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 155 / сут.
- Маск прогнозирует сокрушительную победу Трампа из-за возможного задержания
- Путин в девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией приехал на полуостров
- Захарова подчеркнула необходимость отмены всех антироссийских санкций
- Старовойт рассказал об обстреле ВСУ послека Краснооктябрьский
- Пригожин: Примем соответствующие меры в случае противодействия захоронению бойцов ЧВК
- Не такой уж важный «Поток»? Россия добивается справедливого расследования диверсии на газопроводах
- МИД России не позволит Дании «замести под ковер» расследование диверсий на «Северных потоках»
- Новый российский закон позволяет гражданам выходить из гражданства Украины после обращения в МВД
- Крым справедливый. К девятой годовщине «Крымской весны» на Западе примиряются с мысль о российском полуострове
- В России начал действовать закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru