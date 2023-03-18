«Безусловно правильно». Россияне спустя 9 лет поддерживают воссоединение с Крымом
В девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о восприятии россиянами воссоединения Крыма с Россией. Исследование провели по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Абсолютное большинство опрошенных россиян убеждены в правильности проведения «Крымской весны» – 86%. При этом 67% уверены в том, что это политическое решение «безусловно правильно». ВЦИОМ отмечает, что за два года число россиян, поддержавших решение крымского референдума, увеличилось на 10 п.п.
«Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма русские» – 6%)», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Также уменьшилось число противников воссоединения Крыма с Россией - 9% опрошенных (в 2021 г. – 13%).
По данным исследователей, 56% россиян гордятся результатами «Крымской весны». Такое восприятие в России усилилось на 8 п.п. (в 2021 г. – 48%). Число разочарованных результатами референдума составляет 5% опрошенных. При этом воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств у каждого пятого гражданина страны (22%, в 2021 г. – 27%).
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проведет совещание и мероприятие, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией.
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