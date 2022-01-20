Путин в четверг встретится с Собяниным

По его словам, на вечер у главы государства запланирован международный телефонный разговор, а днем пройдут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента со столичным мэром.

По словам Пескова, Собянин расскажет о положении дел в столице, «это принципиально важно для страны».

Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице режим самоизоляции для пожилых людей, а также требование перевести 30% сотрудников на удаленку до 1 апреля.

