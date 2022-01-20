Путин в четверг встретится с Собяниным
Президент РФ Владимир Путин встретится с мэром Москвы Сергеем Собининым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, на вечер у главы государства запланирован международный телефонный разговор, а днем пройдут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента со столичным мэром.
По словам Пескова, Собянин расскажет о положении дел в столице, «это принципиально важно для страны».
Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице режим самоизоляции для пожилых людей, а также требование перевести 30% сотрудников на удаленку до 1 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Песков допустил возможность нового контакта Путина и Байдена
- Лукашенко второй раз переболел коронавирусом
- В Кремле не стали комментировать обращение КПРФ о признании ДНР и ЛНР
- Путин в четверг встретится с Собяниным
- Иммунолог рассказал, кто лучше всех защищен от «омикрона»
- Олег Басилашвили заразился COVID-19
- В Молдавии ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса
- Президент Ирана предрек распад НАТО
- Действие QR-кодов приостановили в Курганской области
- В МИД призвали западные страны прекратить содействие милитаризации Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru