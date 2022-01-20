Путин в четверг встретится с Собяниным

Президент РФ Владимир Путин встретится с мэром Москвы Сергеем Собининым. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Собянин рассказал о ситуации с «омикроном» в Москве

По его словам, на вечер у главы государства запланирован международный телефонный разговор, а днем пройдут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента со столичным мэром.

По словам Пескова, Собянин расскажет о положении дел в столице, «это принципиально важно для страны».

Ранее на этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин продлил в столице режим самоизоляции для пожилых людей, а также требование перевести 30% сотрудников на удаленку до 1 апреля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры