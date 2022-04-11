Путин уволил замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС России Виктора Ничипорчука, сообщает пресс-служба Кремля.

Названы категории граждан, которых нельзя уволить при сокращении штата

Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным источников ТАСС, Ничипорчук, назначенный на должность в июне 2020 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УказыМЧС РФВладимир Путин
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