Путин уволил замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука

Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным источников ТАСС, Ничипорчук, назначенный на должность в июне 2020 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

