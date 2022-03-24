Песков сообщил об увольнении Чубайса по собственному желанию
23 марта 202217:11
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков не дал утвердительного ответа на вопрос об отъезде Чубайса из страны.
«Уехал — не уехал — это его личное дело», — подчеркнул спикер Кремля.
Ранее спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев подтвердил, что Анатолий Чубайс покинул Росси
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru