Путин уволил первого замглавы Росфинмониторинга
24 января 202415:02
Российский лидер Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрия Короткого. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что Короткого уволили с 24 января 2024 года.
Уточняется, что Короткий служил в органах безопасности с 1978 по 1994 год. Впоследствии он трудился в налоговой полиции.
Ранее глава города Ессентуки Александр Некристов решил покинуть свой пост по собственному желанию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru