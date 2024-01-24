Путин уволил первого замглавы Росфинмониторинга

Российский лидер Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрия Короткого. Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации.

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В документе указано, что Короткого уволили с 24 января 2024 года.

Уточняется, что Короткий служил в органах безопасности с 1978 по 1994 год. Впоследствии он трудился в налоговой полиции.

Ранее глава города Ессентуки Александр Некристов решил покинуть свой пост по собственному желанию.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Отставки И НазначенияВладимир Путин

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